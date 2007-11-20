Нардепам уже роздали портфелі (фото)
Зі шкірозаміннику...
Напередодні дня відкриття першого пленарного засідання нового парламенту народним депутатам роздали портфелі. Чорні. Зі шкірозаміннику...
За кошти платників податків народним обранцям створили всі умови для праці. У портфелях, розданих депутатам, є і ручка, і блокнотики, і щоденники, повідомляє ЛігаБізнесІнформ.
У комплект також входять: по екземпляру Конституції України і Закону "Про статус народного депутата України", екземпляр регламенту Верховної Ради, довідник телефонів аппарту Ради, список депутатів VI скликання і копії передвиборних програм блоків, що пройшли до парламенту.
У портфелі також є положення про помічника-консультанта і закон про парламентські комітети.
Такий самий комплект отримали депутати перед першою сесією