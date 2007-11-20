Регіонали збираються влаштувати Кириленку Ватерлоо

Питання про голосування за ту або іншу кандидатуру, яку висуне блок НУ-НС на пост спікера ВР, у фракції Партії регіонів поки не обговорювався.

Про це заявив представник Партії регіонів Василь Кисельов.

Він повідомив, що сьогодні, перш ніж відбудеться засідання робочої групи, в ПР пройдуть певні консультації. “І потім, я думаю, ми визначимося, за кого голосувати. Це буде або сьогодні ближче до вечора, або, швидше за все, завтра”, - сказав він.

“Те, що ми не підтримуватимемо Кириленка, в цьому я не сумніваюся, це виключено. Це пов`язано з його амбіціями, одіозністю і відсутністю досвіду. З тим, що він тільки і думає, щоб більше попіаритися, що він уявив себе таким собі “наполеончиком”. Тому ми вже достатньо досвідчені люди, щоб допомагати прийти до влади черговому “наполеончикові”, - відзначив Василь Кисельов.

Він також повідомив, що за те, щоб кандидатура спікера була проголосована, потрібно 226 голосів. Політик висловив припущення, що якщо від блоку НУ-НС на пост спікера ВР буде винесена кандидатура Вячеслава Кириленка, то навряд чи він набере необхідну кількість голосів.

“Більш того, якщо в блоці НУ-НС заговорили про те, що на пост спікера винесуть кандидатуру Івана Плюща, то Кириленку точно не вистачить 30-40 голосів. Навіть якщо їх захоче Блок Литвина підтримати, то його голосів все одно не вистачить”, - вважає Кисельов.

“Повторю ще раз - без участі в голосуванні фракції Партії регіонів ніхто не обійдеться. Партія регіонів впливатиме на всі процеси у Верховній Раді України”, - наприкінці підкреслив політик.

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