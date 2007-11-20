Із запитаннями про Плюща Зварич відправляє до Президента
15:19, 20 листопада 2007Політика
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Ющенко зустрінеться з депутатами від НУ-НС
22 листопада відбудеться зустріч народних депутатів від блоку «Наша Україна – Народна самооборона» з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.
Про це повідомив кореспонденту УНІАН представник НУ-НС Роман ЗВАРИЧ.
Він зазначив, що під час зустрічі обговорюватиметься «широке коло питань».
На запитання, наскільки вірогідною є можливість, що Президент України запропонує НУ-НС замінити кандидатуру В’ячеслава КИРИЛЕНКА на посаду голови Верховної Ради кандидатурою Івана ПЛЮЩА, Р.ЗВАРИЧ відповів, що «це питання скоріше до Президента України».
За його словами, йому «нічого про це не відомо».
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