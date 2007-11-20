Ківалов вважає, що ”золота акція” належить Ющенку

Представник Партії регіонів Сергій КІВАЛОВ вважає, що "золота акція" в створенні парламентської коаліції належить Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ, і альтернативи широкій коаліції немає.

Про це С.КІВАЛОВ пише в своїй статті «Агент впливу», розміщеній сьогодні на сайті «Української правди».

«Враховуючи, що Президент до того ж засновник і ідейний лідер одного з двох блоків, що парафували коаліційну угоду, саме йому і нікому іншому, насправді, належить "золота акція" в створенні і коаліції, і майбутнього уряду. Нарешті, саме Президент вносить у Верховну Раду подання парламентській більшості щодо кандидатури прем`єр-міністра. Таким чином, всі погляди політичної аудиторії сьогодні спрямовані на Президента в очікуванні, що його подальші кроки допоможуть знайти вихід з коаліційного трикутника», - пише С.КІВАЛОВ.

При цьому він зазначає, що не правильно було б в цьому випадку розуміти такі дії як "втручання". «Президент як глава держави і гарант Конституції не може залишатися осторонь такого важливого державного процесу, як формування коаліції депутатських фракцій. Цим він реалізує свій мандат народної довіри. Адже це його робота», - підкреслює С.КІВАЛОВ.

Наголошуючи, що В.ЮЩЕНКО “не одноразово закликав усі сторони, що пройшли на позачергових виборах у Верховну Раду, сісти за стіл переговорів і знайти взаєморозуміння», С.КІВАЛОВ зазначає: «Альтернативи широкій коаліції не було і немає. Коаліція на те й коаліція, щоб об`єднувати широкий спектр політичних сил».

При цьому С.КІВАЛОВ заявляє: «Нинішніх коаліціянтів дуже багато що об`єднує: від поваги до інституту приватної власності до усвідомлення соціальної відповідальності держави перед її громадянами, від пріоритетності прискорення інтеграції України в співтовариство цивілізованих держав до забезпечення реальних гарантій його безпеки від військової і терористичної загрози, здійснення ефективної судової реформи. Багато суперечностей між ними – штучні, надумані. З цього слід виходити».

Зауваживши, що «багатьом імпонує» послідовність Президента в обстоюванні своїх поглядів і своєї політичної програми, С.КІВАЛОВ заявляє: «Президент і його оточення за останній рік, правильно буде сказати, "розсунули межі можливого" в українській політиці, чим дали імпульс жвавій дискусії про необхідність перебудови системи заборон і противаг у державному устрої України. І це немало».

Водночас, зазначає С.КІВАЛОВ, багато що залежить від того, як В.ЮЩЕНКО розпорядиться своєю "золотою акцією" у питаннях формуванні коаліції і уряду.

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