Єхануров думає, що коаліція буде нескоро

Народний депутат від блоку «Наша Україна – Народна самооборона». Юрій ЄХАНУРОВ не виключає, що процес формування коаліції затягнеться.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.ЄХАНУРОВ висловив сьогодні журналістам після церемонії відкриття в Кабінеті міністрів виставки, присвяченої 75-річчю з дня створення Дніпропетровської області.

«Я не бачу поки що швидких кроків, виходячи з того, як вибирали робочі органи й влаштували таке своєрідне змагання, що дивує людей. Так чому не влаштувати приблизно таке ж зараз», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Представник НУ-НС не виключив можливості деструктивних спроб при формуванні парламентської коаліції. «Я не песиміст, а обізнана людина. Я думаю, що попереду тривала й серйозна робота. Головне питання в тому, що українці дуже погано чують один одного», - додав він.

За словами Ю.ЄХАНУРОВА, в даний час його цікавить зміст угоди про коаліцію демократичних сил. «Я написав дев`ять питань і чекаю відповіді. Мене не цікавлять люди, які хочуть обійняти якісь посади. Мене цікавить програма. Повірте, я дуже ретельно й уважно читатиму текст коаліційної угоди, тому що для мене дуже важливо, чого слід чекати завтра», - підкреслив він.

Представник НУ-НС також припустив, що вже в найближчий день одержить текст угоди про створення коаліції демократичних сил.

За словами Ю.ЄХАНУРОВА, в перший день засідання Верховної Ради – 23 листопада – депутати не встигнуть прийняти якісь законопроекти. «Всі з натхненням співатимуть український Гімн, після цього розійдуться, щоб написати заяву про вступ до фракції й офіційно обрати керівництво фракції. Я думаю, що більшого зробити не встигнуть», - резюмував представник НУ-НС.