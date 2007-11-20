Богатирьова не виключає, що спікером може стати Плющ

Представник Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА не виключає, що кандидатуру представника блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Івана ПЛЮЩА на посаду голови Верховної Ради може підтримати більшість народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, по це вона заявила сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Кандидатура Івана ПЛЮЩА може розглядатися як така, яка може знайти в залі підтримку більшості депутатів», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

Водночас вона зазначила, що в новообраному складі ВР є декілька політиків, які також можуть претендувати на посаду спікера парламенту. Зокрема, за словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, крім І.ПЛЮЩА, це голова ВР IV cкликання Володимир ЛИТВИН, а також декілька представників КПУ, НУ-НС та Партії регіонів.

«Але я думаю, що це питання буде визначатися політичними силами трохи пізніше», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

Відповідаючи на запитання, наскільки ймовірно, що голова ВР буде обраний в перший же день початку роботи парламенту, Р.БОГАТИРЬОВА зазначила, що це питання розглядатиметься відразу після формування коаліції. Вона нагадала, що БЮТ та НУ-НС заявили, що коаліція буде сформована 23 листопада. «Думаю, що 23 листопада ці сили щось запропонують українській громадськості, і далі ми будемо рухатися виключно за Регламентом ВР», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні деякі ЗМІ написали, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО має намір запропонувати народним депутатам від НУ-НС висунути кандидатуру І.ПЛЮЩА на посаду голови Верховної Ради.