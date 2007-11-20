Уряд Януковича складе повноваження у п`ятницю

Верховна Рада України шостого скликання розглядатиме питання порядку денного першої сесії ВР у такій черговості, як це передбачено регламентом парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомила голова Підготовчої групи з організації першого засідання ВР Раїса БОГАТИРЬОВА.

За її словами, сьогодні під час засідання групи була заслухана інформація підгрупи, яка займалася питаннями підготовки і проведення урочистого засідання ВР та порядком денним першої сесії парламенту.

За результатами було прийняте рішення, що питання першої сесії ВР будуть визначатися у тій черговості, як це передбачено статтею 16 регламенту парламенту. Зокрема, після урочистого відкриття та прийняття присяги депутатами буде утворена тимчасова президія ВР, до якої увійдуть представники усіх п’яти політичних сил, які пройшли до парламенту. Потім буде заслухана інформація Кабінету міністрів і відбудеться складення повноважень уряду перед новообраним складом Верховної Ради. Після цього буде сформована Лічильна комісія у складі 20 осіб.

За словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, Лічильна комісія формуватиметься з розрахунку: один представник від 20 народних депутатів. Таким чином, наголосила вона, до Лічильної комісії увійдуть 8 представників Партії регіонів, 7 – від БЮТ, 4 – від НУ-НС та по одному від КПУ і Блоку Литвина.

Після цього буде заслухане звернення Президента України до ВР та звіт попереднього керівництва парламенту про діяльність Верховної Ради п’ятого скликання.

Потім, розповіла Р.БОГАТИРЬОВА, буде прийнято постанову про висвітлення роботи першої сесії ВР шостого скликання, заслухано звіт керівника Підготовчої групи, сформовано фракції, затверджено кількість комітетів.

Р.БОГАТИРЬОВА наголосила, що одразу після цього буде розглянуто питання щодо формування коаліції.

За її словами, на даний момент обговорюється питання щодо осіб, які будуть запрошені на відкриття першої сесії парламенту.