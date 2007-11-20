Чиновники здали в ДАІ 118 козирних номерів (перелік)

На виконання Указу Президента України "Про скасування спеціальних номерних знаків для службових транспортних засобів" від 13 листопада станом на сьогодні до Департаменту Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ передано 118 номерних знаків службових автомобілів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, ці автомобілі зокрема, обслуговують:

- голову Верховної Ради України;

- прем`єр-міністра України;

- главу Секретаріату Президента України;

- секретаря Ради національної безпеки і оборони України;

- першого заступника голови Верховної Ради України;

- заступника голови Верховної Ради України;

- першого віце-прем`єр-міністра України;

- віце-прем`єр-міністра України;

- віце-прем`єр-міністра України;

- голову Державної митної служби України;

- міністра Кабінету Міністрів;

- міністра закордонних справ України;

- міністра оборони України;

- начальника Генерального штабу Міністерства оборони України;

- міністра охорони навколишнього природного середовища України;

- міністра України з питань надзвичайних ситуацій;

- міністра у справах молоді та спорту України;

- міністра юстиції України;

- голову Адміністрації Державної прикордонної служби України;

- голову Фонду державного майна України;

- міністра аграрної політики України;

- голову Служби безпеки України та шістьох керівників Служби безпеки України;

- генерального прокурора України;

- голову правління НАК "Нафтогаз України";

- голову Вищого господарського Суду України;

- начальника Управління Державної охорони України;

- голову Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

- голову Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

- голову Дніпропетровської обласної державної адміністрації;

- голову Дніпропетровської обласної ради;

- голову Житомирської ОДА;

- голову Житомирської обласної ради;

- голову Київської міської ради;

- голову Національного банку України;

- голову Миколаївської ОДА;

- голову Миколаївської обласної ради;

- голову Одеської ОДА;

- голову Одеської обласної ради;

- голову Харківської обласної державної адміністрації;

- голову Харківської обласної ради;

- голову Київської міської державної адміністрації;

- голову Севастопольської міської державної адміністрації;

- голову Севастопольської міської ради;

- спеціальні номери Генеральної прокуратури України;

- голову Державної судової адміністрації;

- начальника Головного управління державної служби України;

- голову Служби зовнішньої розвідки України;

- спеціальні номери Головного контрольно-ревізійного управління;

- міністра вугільної промисловості України;

- голову Держспоживстандарту України;

- голову Державного комітету фінансового моніторингу;

- голову Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України;

- голову підкомітету Верховної Ради України.

Загалом у державі було виготовлено та передано для закріплення за транспортними засобами 225 таких номерних знаків.