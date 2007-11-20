Турчинов вважає кандидатуру Плюща нелогічною

Один з лідерів БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ вважає нелогічним можливе висунення кандидатури Івана ПЛЮЩА на посаду голови Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв`ю журналістам, коментуючи інформацію про те, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО під час зустрічі 22 листопада може запропонувати блокові «Наша Україна – Народна самооборона» висунути на посаду голови ВР кандидатуру І.Плюща.

За словами О.Турчинова, «нелогічно, мабуть, висувати людину, яка не підписала ще угоду про створення коаліції». Він зазначив, що від коаліції може бути висунута «та людина, яка входить до складу коаліції».

Водночас представник БЮТ зазначив, що в разі, якщо офіційно НУ-НС запропонує кандидатуру І.Плюща, то після обговорення на зборах коаліції "ця пропозиція, думаю, буде підтримана».

О.Турчинов додав, що ні в Конституції України, ні в регламенті ВР немає позиції, що якусь кандидатуру вносить Президент. За його словами, кандидатура повинна бути узгоджена новоствореною коаліцією, і залежно від того, яку кандидатуру «внесуть наші колеги з НУ-НС, ми підтримуватимемо таку кандидатуру».

За словами О.Турчинова, поки що є кандидатура Вячеслава КИРИЛЕНКА, і якщо позиція зміниться, тоді буде ухвалено відповідне рішення.

Він додав: «Ми звикли виконувати свої зобов`язання, є підписана угода, в угоді ця квота (йдеться об посади голови ВР – УНІАН) не президентська, це квота саме блоку НУ-НС».

О.Турчинов не виключив, що «від «Регіонів» будуть висунення подібного роду».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні деякі ЗМІ написали, що Президент України В.Ющенко має намір запропонувати народним депутатам від НУ-НС висунути кандидатуру І.Плюща на посаду голови Верховної Ради.

Представник Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА не виключила, що кандидатуру представника блоку “Наша Україна – Народна самооборона” І.Плюща на посаду голови Верховної Ради може підтримати більшість народних депутатів.