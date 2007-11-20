Богатирьова: якщо ми хочемо подолати корупцію, треба контролювати голосування
Ідею підказав "вільний демократ"
Народні депутати України попередніх скликань просять новообраний парламент забезпечити громадський контроль за процедурою обрання голови Верховної Ради VI скликання.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомила голова Підготовчої групи з проведення першої сесії Верховної Ради VI скликання Раїса БОГАТИРЬОВА.
Вона зазначила, що на її ім’я надійшло відповідне звернення від колишнього народного депутата Олександра ЄЛЬЯШКЕВИЧА.
За словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, у зверненні О.ЄЛЬЯШКЕВИЧ наголошує на необхідності встановлення жорсткого контролю за тим, аби кожен депутат власноруч голосував за обрання спікера парламенту.
«Якщо ми хочемо бути чесними перед своїми виборцями і подолати корупцію, то є сенс підтримати пропозицію щодо громадського контролю за процесом голосування, незалежно від кандидатури на посаду спікера», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.
За її словами, такий громадський контроль має полягати в тому, аби цей процес відбувався під наглядом журналістів та громадських організацій.
«Таку процедуру можливо провести, і це перший крок, щоб норми Конституції діяли в депутатському середовищі», - сказала вона. Р.БОГАТИРЬОВА також наголосила, що звернення О.ЄЛЬЯШКЕВИЧА обговорюватиметься на засіданні Підготовчої групи у четвер.
Олександр Єльяшкевич - народний депутат 2-го (1994) і 3-го (1998) скликань від ВО "Громада", протягом 2002-2005 років перебував у США, одержавши політичний притулок, як учасник "касетного скандалу". На останніх виборах до ВР - №7 у списку Партії вільних демократів.