Зварич про Ющенка, Кириленка і квадратні очі

Кандидат у народні депутати від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Роман ЗВАРИЧ вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО може не запропонувати кандидатуру голови політради блоку В’ячеслава КИРИЛЕНКА на посаду голови Верховної Ради VI скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.ЗВАРИЧ сказав в інтерв’ю журналістам.

«Я не виключаю, що Президент, виходячи, можливо, з якихось інших міркувань, які ми не врахували, може висунути іншу кандидатуру», - зауважив Р.ЗВАРИЧ.

За його словами, Президент «природньо може взяти участь в дискусії стосовно кандидатури від нашого блоку, від майбутньої фракції на посаду голови ВР». «Якби я перед вами стояв і казав про те, що Президента це питання не хвилює, не цікавить, то ви б на мене дивилися ну такими квадратними очима», - зазначив Р.ЗВАРИЧ. Він підкреслив, що главу держави це питання хвилює, оскільки йому співпрацювати з майбутнім головою ВР.

Водночас Р.ЗВАРИЧ зазначив, що «немає жодних підстав не вірити в те, що НУ-НС, звичайно, прислухається до надзвичайно вагомого в даному випадку слова Президента».

Він також не виключив, що Президент може поставити питання щодо окремих векторів спільної діяльності БЮТ і НУ-НС, передбачених в угоді про коаліцію.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні деякі ЗМІ написали, що Президент має намір запропонувати народним депутатам від НУ-НС висунути кандидатуру І.ПЛЮЩА на посаду голови Верховної Ради.

Раніше передбачалося, що на посаду спікера парламенту “Наша Україна – Народна самооборона” висуватиме кандидатуру В.КИРИЛЕНКА.