Жванія: ми зараз побачимо, скільки Іуд ще є в країні

Народний депутат від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Давид ЖВАНІЯ вважає неправильним змінювати у даний час кандидатуру від блоку на посаду голови Верховної Ради VI скликання.

Про це Д.ЖВАНІЯ сказав у коментарі УНІАН.

За його словами, на вибори НУ-НС йшов з лозунгом, що у разі перемоги “Наша Україна – Народна самооборона” висуне на посаду спікера парламенту саме кандидатуру голови політради блоку В’ячеслава КИРИЛЕНКА. «Зараз треба міняти людину, і це просто неправильно», - зазначив Д.ЖВАНІЯ.

За його словами, якщо висувається інша кандидатура, то у цьому процесі має «бути якась певна логіка». «Якщо буде знайдена ця логіка і нам запропонована, то ми будемо вирішувати це питання в блоці», - додав Д.ЖВАНІЯ.

Д.ЖВАНІЯ відповів ствердно на запитання, чи не є подібною нинішня ситуація з висуненням кандидатури на посаду спікера до тієї, що була у парламенті попереднього скликання, коли в останній момент кандидатура Юрія ЄХАНУРОВА на посаду голови ВР була замінена на кандидатуру Петра ПОРОШЕНКА, і в результаті коаліцію не було створено. «Я думав, що Іуда один повісився, а потім ми зрозуміли, що є ще МОРОЗ, а зараз ми ще побачимо, скільки їх ще є в країні», - додав Д.ЖВАНІЯ.

Водночас він вважає, що висунення іншої кандидатури на посаду голови ВР не перешкодить створенню коаліції демократичних сил.

Відповідаючи на запитання, яка на сьогодні вірогідність створення такої коаліції, Д.ЖВАНІЯ відповів: «99%. Оскільки не вистачає підписів тільки трьох людей, які мають своє бачення».

Він, зокрема, згадав про народного депутата від НУ-НС Ігоря КРІЛЯ і зазначив, що цей політик має публічно і аргументовано висловити свою позицію щодо відмови підписати угоду про демкоаліцію.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні деякі ЗМІ написали, що Президент має намір запропонувати народним депутатам від НУ-НС висунути кандидатуру І.ПЛЮЩА на посаду голови Верховної Ради.

Раніше передбачалося, що на посаду спікера парламенту “Наша Україна – Народна самооборона” висуватиме кандидатуру В.КИРИЛЕНКА.

У свою чергу, кандидат у народні депутати від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Роман ЗВАРИЧ вважає, що Президент може не запропонувати кандидатуру В.КИРИЛЕНКА на посаду голови Верховної Ради VI скликання.