На урочисте відкриття парламенту будуть запрошені Кравчук і Кучма

На урочисте відкриття першої сесії Верховної Ради VI скликання будуть запрошені колишні президенти України та голови ВР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила представник Партії регіонів Ганна ГЕРМАН.

За її словами, таке рішення було прийняте під час сьогоднішнього засідання Підготовчої групи з питань проведення першої сесії ВР.

Крім того, за словами Г.ГЕРМАН, в урочистому засіданні візьмуть участь представники Верховного суду України, Секретаріату Президента та судді Конституційного суду.

Як сказала Г.ГЕРМАН, прийнято рішення, що під час урочистого відкриття першої сесії ВР окрім Гімну України звучатиме Молитва за Україну.

Вона також сказала, що під час засідання обговорювалося питання щодо форми написання народними депутатами заяв про входження до фракцій.

Як розповіла Г.ГЕРМАН, Партія регіонів відстоювала позицію, що депутати мають це робити власноруч, однак остаточне рішення, прийняте Підготовчою групою, зводиться до того, що такі заяви можуть писатися в довільній формі.