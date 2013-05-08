У Херсоні відкрили пам'ятник фронтовим автомобілістам

Як передає кореспондент УНІАН, відкритий пам'ятник – повністю відреставрована вантажна машина ЗІС-5 часів Другої світової війни, встановлена на в'їзді в місто (на Миколаївському шосе в районі автовокзалу).



За інформацією прес-служби мерії Херсона, місце встановлення монумента вибрано не випадково. За задумом архітекторів, по-перше, мимо пам'ятника рухатиметься велика кількість різного транспорту, а по-друге, саме на Миколаївському шосе розташована ціла мережа автомобільних підприємств, автопарків, сервісних підприємств тощо.

В урочистому заході взяли участь перший віце-губернатор В’ячеслав Білий, екс-мер Херсона, народний депутат Володимир Сальдо, в.о. мера Херсона - секретар міськради Зоя Бережна, мер Каховки Олександр Карасевич, інші керівники міста й області, а також ветерани війни, ветерани бойових дій в Афганістані, представники громадськості, студенти і школярі.

З приводу відкриття пам'ятника вітальні телеграми надіслали міністр інфраструктури України Володимир Козак і керівник міжнародної громадської організації "Земляцтво Херсона" Микола Рожко.

"Це просто чудово, що херсонці взялися за таку непросту справу: знайшли цю "полуторку" (фронтова назва ЗІС-5, пов'язана з її вантажопідйомністю (1,5 тонни), — УНІАН), відновили її, встановили на постамент. І саме тут найкраще місце в місті — тут дорога, тут в'їзд до Херсона, тут всі можуть бачити цю "полуторку". Це легендарний автомобіль, автомобіль Перемоги і пам'ятник йому і всім фронтовим водіям поставлено абсолютно заслужено, - повідомив Сальдо.

Ідея встановлення пам'ятника належить керівникові херсонської транспортної фірми "Іксора" Миколі Джиганському. Архітектором проекту монумента став почесний громадянин Херсона, колишній архітектор міста В’ячеслав Громихін.

Автентичний вантажний автомобіль часів війни ЗІС-5 силами ентузіастів відновлювали півтора року. І сьогодні, на думку присутніх на відкритті пам'ятника ветеранів-автомобілістів, реконструйована вантажівка зовні не відрізняється від тих машин, які їздили фронтовими дорогами.

Зведення пам'ятника і облаштування території профінансовано за рахунок спонсорів - діючих автомобільних підприємств міста й області та інших спонсорів, які відгукнулися на розміщене в міських ЗМІ оголошення про збирання коштів.

Нині вже облаштовано «кишеню» для заїзду і зупинки машин. Поступово на прилеглій території з'явиться зовнішнє освітлення, лавки, плитка та інші елементи впорядкування.

На завершення церемонії урочистого відкриття пам'ятник автомобілістам було освячено священиком УПЦ.

Завершився захід парадом місцевих байкерів та активістів місцевого братерства воїнів-"афганців", які проїхали на мотоциклах і автомобілях вулицями Херсона.

Також продовжується мітинг біля монумента, а водії, що проїжджають мимо, за старою традицією, сигналять на згадку про шоферів, які загинули на фронтових дорогах.