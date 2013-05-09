Кличко заспівав із ветеранами в Бердичеві

Лідер партії «УДАР» Віталій Кличко відвідав Житомирський обласний госпіталь для ветеранів війни у Бердичеві й разом з ветеранами заспівав пісні про війну.

Як передає кореспондент УНІАН, у госпіталі під час святкової концертної програми від студентів Житомирського музичного училища ім. Косенка Кличко подякував всім присутнім ветеранам за відвагу та героїзм, який вони проявили під час війни.

«У цей день ми поруч із вами, дорогі ветерани. Ми вдячні вам за те, що врятували світ від фашизму, тому це мирне небо над нашими головами – це тільки ваша заслуга. А наше головне завдання - зберегти пам'ять про вас та всіх, хто віддав своє життя за Перемогу», - сказав Кличко.

Також він заспівав з ветеранами воєнних пісень, зокрема, виконав під гітару пісню «Темная ночь».

У госпіталі в Бердичеві сьогодні лікуються майже 150 ветеранів з усієї області. Тих, хто обмежений у пересуванні, Кличко відвідав та привітав у палатах цього медичного закладу.