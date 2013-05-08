УДАР заявляє, що добився відкриття справи на Азарова

Про це повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії ”УДАР Віталія Кличка” з посиланням на народного депутата України Сергія Капліна.

Як зазначив С.Каплін, «УДАР» вимагатиме повного і всебічного розслідування цієї справи. «Прем’єр Микола Азаров має понести відповідальність за те, що порушив закон», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня на засіданні Кабміну Капліна, який прийшов донести позицію партії «УДАР» з приводу «снігового колапсу в Україні», за вказівкою Азарова охоронці видалили із зали засідання.

Каплін та лідер «УДАРу» Кличко звернулися до прокуратури з вимогою притягнути прем’єра до відповідальності за перешкоджання діяльності народного депутата.

За інформацією «УДАРу», прокуратура Києва відмовила у порушенні справи, тому що не виявила порушень вимог чинного законодавства з боку Азарова.

Разом з тим, до правоохоронних органів звернулася міністр Кабміну Олена Лукаш - з письмовим зверненням щодо підозри у самоуправстві з боку Капліна.

Наприкінці квітня Капліна викликали на допит до Печерського райуправління ГУ МВС України у м. Києві у справі щодо самоуправства депутата на засіданні уряду.

7 травня Каплін та Кличко звернулися до міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка з вимогою відкрити кримінальне провадження проти Азарова через інцидент із силовим видаленням Капліна із засідання Кабінету міністрів 27 березня.

Каплін вимагає відкрити кримінальне провадження проти Азарова і викликати прем’єра на допит як підозрюваного у скоєнні злочину, а як свідків – себе і двох народних депутатів від ВО «Свобода».

Каплін наголошує, що чинний Кримінальний кодекс України, а саме - ст. 344 ч. 2 передбачає: «Незаконний вплив у будь-якій формі на … народного депутата України … з метою перешкодити виконанню ним службових обов`язків або добитися прийняття незаконних рішень - ... Ті самі дії, якщо вони вчинені особою з використанням свого службового становища, - караються штрафом від трьохсот до п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого».