УДАР заявляє, що добився відкриття справи на Азарова
Печерський райвідділ внутрішніх справ Києва відкрив кримінальне провадження за фактом подій, що відбулися 27 березня під час засідання уряду.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії ”УДАР Віталія Кличка” з посиланням на народного депутата України Сергія Капліна.
Як зазначив С.Каплін, «УДАР» вимагатиме повного і всебічного розслідування цієї справи. «Прем’єр Микола Азаров має понести відповідальність за те, що порушив закон», - додав він.
Як повідомляв УНІАН, 27 березня на засіданні Кабміну Капліна, який прийшов донести позицію партії «УДАР» з приводу «снігового колапсу в Україні», за вказівкою Азарова охоронці видалили із зали засідання.
Каплін та лідер «УДАРу» Кличко звернулися до прокуратури з вимогою притягнути прем’єра до відповідальності за перешкоджання діяльності народного депутата.
За інформацією «УДАРу», прокуратура Києва відмовила у порушенні справи, тому що не виявила порушень вимог чинного законодавства з боку Азарова.
Разом з тим, до правоохоронних органів звернулася міністр Кабміну Олена Лукаш - з письмовим зверненням щодо підозри у самоуправстві з боку Капліна.
Наприкінці квітня Капліна викликали на допит до Печерського райуправління ГУ МВС України у м. Києві у справі щодо самоуправства депутата на засіданні уряду.
7 травня Каплін та Кличко звернулися до міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка з вимогою відкрити кримінальне провадження проти Азарова через інцидент із силовим видаленням Капліна із засідання Кабінету міністрів 27 березня.
Каплін вимагає відкрити кримінальне провадження проти Азарова і викликати прем’єра на допит як підозрюваного у скоєнні злочину, а як свідків – себе і двох народних депутатів від ВО «Свобода».
Каплін наголошує, що чинний Кримінальний кодекс України, а саме - ст. 344 ч. 2 передбачає: «Незаконний вплив у будь-якій формі на … народного депутата України … з метою перешкодити виконанню ним службових обов`язків або добитися прийняття незаконних рішень - ... Ті самі дії, якщо вони вчинені особою з використанням свого службового становища, - караються штрафом від трьохсот до п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого».