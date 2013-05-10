Герман «вірить у милість Президента» щодо Тимошенко

Президент Віктор Янукович за першої ж можливості скористається своїм правом на помилування екс-прем’єра Юлії Тимошенко, переконана народний депутат від Партії регіонів, позаштатний радник Президента Ганна Герман.

«Я казала вже не раз, що я вірю у милість Президента і вірю в те, що прийде час, коли він зможе застосувати своє право на помилування і стосовно Юлії Володимирівни», – заявила Герман в ефірі радіо «Свобода».

За її словами, Тимошенко повинна пройти всі судові процеси. «Вона повинна не ховатися від суду, брати в ньому участь і продемонструвати суспільству, що їй нема чого приховувати», - зазначила Герман.

«Думаю, коли все це завершиться, безперечно, буде зроблено все, щоб полегшити її долю, незважаючи на те, що рішення судів можуть бути різними, бо там справді серйозні звинувачення», – сказала депутат від ПР.

Як повідомлялося, Януковича неодноразово закликали помилувати Тимошенко, яка відбуває 7-річне ув’язнення за справою про укладення газових контрактів із Росією.

Минулого місяця Янукович помилував колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.