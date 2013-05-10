Герман про Януковича: Він знав велику нужду, тепер стоїть на вершині
13:59, 10 травня 2013Політика
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Президент України Віктор Янукович знав велику нужду в житті і зараз стоїть на вершині.
Ганна Герман не знає жодного президента, який би погано жив
Так на запитання про статки глави держави в ефірі Радіо Свобода відповіла депутат від Партії регіонів, позаштатний радник президента Ганна Герман.
«Щодо того, що добре живе президент – президенти в усіх країнах живуть добре, повірте мені, я це знаю. Я не знаю президента жодної країни, який би погано жив. Президенти тяжко йдуть до своєї мети, проходять складний життєвий шлях. Стосовно Януковича, то він знав велику нужду в житті, пережив великі нещастя, великі випробування. Він стоїть на вершині свого життя. І nicht zu machen, як кажуть німці», – сказала Герман.
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