17-19 травня Русь вийде на бій проти Орди у «Парку Київська Русь»

17-19 травня у «Парку Київська Русь» відбудеться Міжнародний мега-фестиваль «Київська Русь XIII-XIV ст.», присвячений 1025-річчю Хрещення Русі та 1150-річчю створення слов’янської азбуки. Понад 300 учасників клубів історичної реконструкції з України, Росії, Білорусі відтворять реальні середньовічні битви, культуру, побут, ремесла тієї історичної доби.

У програмі – денні та нічні масові битви між русичами та ординцями, яскраві театралізовані дійства, турнір витязів, виступи кінно-трюкового театру, а також середньовічна музика від ансамблю «Rokash» (Білорусь). Під час фестивалю можна буде відвідати табір реконструкторів, де відтворюється середньовічний побут та культура, і взяти участь у майстер-класах зі стародавніх ремесел. У вечірній програмі – театралізована композиція, яскраве вогняне шоу та святковий феєрверк.

Під час фестивалю працюватимуть Княжа конюшня, де зібрана жива колекція коней найкращих світових історичних порід, середньовічні тир та костюмерна, ярмарка майстрів.

Ціна вхідного квитка – 100 грн, діти дошкільного віку та школярі відвідують Парк безкоштовно, для пенсіонерів діють знижки на вхід.

«Парк Київська Русь» розташований в с. Копачів Обухівського району Київської області. Дістатися можна маршрутними автобусами від станції м. Видубичі або власним транспортом.

Деталі на сайті: http://www.parkkyivrus.com/

Для журналістів у суботу, 18 травня, буде організовано прес-тур.

За детальною інформацією і з питань акредитації звертатись 044 461 99 37, 099 743 80 26, 067 263 30 24, odzenenko@gradkiya.com Оксана Дзененко.