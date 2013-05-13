Янукович віддав зовнішню політику та інтеграцію послу України в ЄС

Янукович призначив Єлісєєва радником Президента - Уповноваженим України із зовнішньополітичних та інтеграційних процесів.

Президент України Віктор Янукович призначив Костянтина Єлісєєва радником Президента України – Уповноваженим України з питань зовнішньополітичних та інтеграційних процесі. Про це повідомляється на сайті глави держави. Згідно з документом, Єлісєєв має подати проект Положення про Уповноваженого України з питань зовнішньополітичних та інтеграційних процесів. Згідно з документом, Єлісєєв має подати проект Положення про Уповноваженого України з питань зовнішньополітичних та інтеграційних процесів. Як повідомляв УНІАН, Єлісєєв - Представник України при ЄС.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter