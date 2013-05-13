Янукович віддав зовнішню політику та інтеграцію послу України в ЄС

14:39, 13 травня 2013
Політика
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Янукович призначив Єлісєєва радником Президента - Уповноваженим України із зовнішньополітичних та інтеграційних процесів.

Янукович створив посаду

Президент України Віктор Янукович призначив Костянтина Єлісєєва радником Президента України – Уповноваженим України з питань зовнішньополітичних та інтеграційних процесі.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

Згідно з документом, Єлісєєв має подати проект Положення про Уповноваженого України з питань зовнішньополітичних та інтеграційних процесів.

Як повідомляв УНІАН, Єлісєєв - Представник України при ЄС.

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