Янукович віддав зовнішню політику та інтеграцію послу України в ЄС
14:39, 13 травня 2013Політика
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Янукович призначив Єлісєєва радником Президента - Уповноваженим України із зовнішньополітичних та інтеграційних процесів.
Янукович створив посаду відповідального за інтеграцію
Президент України Віктор Янукович призначив Костянтина Єлісєєва радником Президента України – Уповноваженим України з питань зовнішньополітичних та інтеграційних процесі.
Про це повідомляється на сайті глави держави.Згідно з документом, Єлісєєв має подати проект Положення про Уповноваженого України з питань зовнішньополітичних та інтеграційних процесів.
Як повідомляв УНІАН, Єлісєєв - Представник України при ЄС.
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