Азаров розповів, про що у ВР говорили більше години на підвищених тонах

Партія регіонів не має наміру блокувати процес обрання керівництва парламенту, прем`єр-міністра і формування уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив представник Партії регіонів у підготовчій групі, перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів.

«Ми є прихильниками відповідального уряду і відповідальної більшості в Верховній Раді. Ми нічого не збираємося блокувати, якщо є більшість, значить, ця більшість повинна обрати голову Верховної Ради і повинна проголосувати за кандидатуру прем`єр-міністра і формувати уряд – за Конституцією парламент затверджує склад Кабінету міністрів», - сказав М.АЗАРОВ.

Разом з тим, на його думку, ситуація із розстановкою сил в парламенті є непростою. Він нагадав, що вчора, 20 листопада, під час засідання підготовчої групи, виникли нез`ясовні дискусії з питання про форму заяви народного депутата про входження в коаліцію.

«Я не вважав це питання важливим, вважав, що заява повинна бути написана на типографському бланку, а народний депутат своєю рукою зазначає прізвище, фракцію, ставить особистий підпис і дату. Але представники БЮТ підняли такий шум, що це є утиском прав народних депутатів. Більше години дебатували та ще на підвищених тонах про форму заяви», - здивувався він.

М.АЗАРОВ повідомив, що передбачає «непросте майбутнє у Верховної Ради». «У мене таке прикре враження виникло вчора, після засідання підготовчої групи», - додав він.

«Якщо ми зациклюємося на таких речах, як форма заяви, то, як буде з такими принциповими питаннями, як програма діяльності уряду, із законами і із затвердженням складу уряду», - припустив представник Партії регіонів.