Виконком ФФУ заявляє про свою вирішальну роль у створенні прем’єр-ліги

Остаточне рішення про створення Української футбольної прем’єр-ліги належить до компетенції Виконавчого комітету Федерації футболу України.

Як повідомили УНІАН в інформаційній службі ФФУ, на цьому вчора на засіданні Виконкому ФФУ наголосив перший віце-президент ФФУ, член Юридичного комітету УЄФА Сергій СТОРОЖЕНКО, коментуючи лист від 15 листопада 2007 року на ім’я президента ФФУ Григорія СУРКІСА від власників і президентів клубів вищої ліги, у якому йшлося про ухвалене ними рішення створити Українську футбольну прем’єр-лігу (УФПЛ).

Члени Виконкому ФФУ визнали, що ставляться з розумінням та повагою до такої ініціативи людей, які по суті самотужки фінансують вітчизняний професіональний футбол.

Однак, зазначив С.СТОРОЖЕНКО, остаточне рішення стосовно визнання прем’єр-ліги належить до компетенції Виконкому ФФУ. Зокрема, ця теза підтверджується статтею 18 Статуту ФІФА, пунктом 6 статті 7 Статуту УЄФА, пунктом 1 статті 8 Статуту ФФУ.

«Ліги чи будь-які інші об’єднання клубів на рівні національної асоціації дозволяються тільки зі згоди асоціації та підпорядковуються їй. Статут асоціації визначає обсяг повноважень, що надаються такому об’єднанню, а також його права та обов’язки. Положення про будь-яке подібне об’єднання підлягає утвердженню з боку асоціації», − процитував він відповідну статтю Статуту УЄФА.

«У зв’язку з вищесказаним вважаю, що лист власників клубів варто було б де-юре розглядати як заявку на створення УФПЛ. Гадаю, що таким чином ФФУ поінформована про намір власників клубів вищої ліги підготувати пакет документів, пройти необхідні правові процедури для об’єднання в Українську футбольну прем’єр-лігу. Зі свого боку, ми пропонуємо через адміністрацію ФФУ та профільні комітети федерації надати консультативну, а подекуди й практичну допомогу повноважним особам структури, що зароджується», - додав він.

За словами С.СТОРОЖЕНКА, керівництво ФФУ вважає, що вже перше засідання створеної IX Конгресом національної федерації Ради стратегічного розвитку професіонального футболу може бути повністю присвячене цій ініціативі клубів при безпосередній їх участі.

«В той час, коли навколо цієї резонансної теми вирують пристрасті, що їх підігрівають суб’єктивні, занадто емоційні та часто суперечливі коментарі зацікавлених представників клубів та керівників ПФЛ, ми пропонуємо спокійну атмосферу ділового співробітництва. Переговорний майданчик Стратегічної ради ФФУ має виробити такі взаємовигідні, прозорі механізми спільної роботи над заявкою власників клубів, щоб футбольна громадськість країни пройнялись повагою і розумінням важливості вирішуваного завдання, позбавилась від обридлого відчуття перманентного скандалу, конфліктів і чвар в сфері діяльності професіонального футболу», - сказав він.

Він наголосив, що шантаж та ультимативна лексика в діалозі з національною федерацією є неприпустимими.

Також С.СТОРОЖЕНКО закликав представників ЗМІ не стимулювати агресивне протистояння різних точок зору в цьому тонкому і непростому питанні. Адже іноді, розповсюджуючи подекуди безвідповідальні заяви про цілі та завдання потенціального об’єднання клубів, зміст котрих суперечить статутним вимогам ФІФА, УЄФА та ФФУ, журналісти ускладнюють процес народження нової форми самоорганізації професіонального футболу.