Cправа Щербаня розвалилась, - захисник Юлії Тимошенко

Так народний депутат, захисник Юлії Тимошенко Сергій Сас прокоментував в ефірі каналу ТВі тимчасове призупинення розслідування цієї справи. «Річ у тім, що аналіз матеріалів, які є доступними, дають підстави говорити про те (у цьому я погоджуюся зі своїм колегою Сергієм Власенком), що “справа Щербаня” розвалилась» заявив захисник в інтерв’ю телеканалу.

Як нагадав Сергій Сас, ще в січні поточного року представники генеральної прокуратури заявляли, що в рамках цієї справизібрані всі докази та завершено слідство. В той же час як стало відомо зі ЗМІ слідство у справі призупинилося26 квітня. «Так, Кримінально-процесуальний кодекс дає можливість подібного маневру. Але допит свідків у суді, які свідчили, як правило, з вуст третіх осіб, не дають підстав вважати, що зібрано достатню кількість доказів. І тому я переконаний, що Генпрокуратура в цій ситуації просто бере певний тайм-аут, щоби затягнути процес на нескінченно довгий термін таким чином, щоби при такій поганій грі зберегти гарне лице», - наголосив захисник Юлії Тимошенко.

Він також зазначив, що Генпрокуратура повідомила Тимошенко про призупинення справи не 30 квітня, як стверджують у цьому відомстві, а лише 7 травня. А вже 13-го поновила справу. «Я не виключаю, що це в контексті того, що треба допитати свідка Петра Кириченка», - повідомив Сергій Сас.

Водночас він висловив переконання, що буде справу знову буде зупинено на невизначений термін. «З огляду на те, що матеріали в рамках правової допомоги із компетентних міжнародних джерел можна отримати впродовж тривалого часу, то це питання зависло. А відсутність можливості отримувати таку допомогу є очевидною, тому що вже впродовж багатьох років Генеральна прокуратура намагається отримати свідчення і Лазаренка (до речі, по Лазаренкові накопичилися в Генеральній прокуратурі вже сотні, багато сотень томів справ), і Петра Кириченка. І тут мова йде про Олександра Тимошенка. Я думаю, що цього не відбудеться, як не відбувалося і раніше. Але Генеральна прокуратура буде говорити, що от відсутність можливості не дає права завершити розслідування», - зазначив депутат.

Сергій Сас переконаний, що переслідування Юлії Тимошенко має абсолютно очевидний політичний підтекст. «Про це є рішення Європейського суду з прав людини, про це свідчать оці дії генеральної прокуратури», - нагадав він, зазначивши, що«все в даному випадку залежить від президента».

«І я не погоджуюся з думкою, що сьогодні немає підстав для застосування помилування, для розгляду кримінальної справи за знову виявленими обставинами в контексті рішення Європейського суду з прав людини. Президент, відповідно до Конституції, може помилувати Тимошенко в будь-який час», - наголосив депутат і нагадав, що у травні виповнюється вже річниця, відколи Юлія Володимирівна не бачила сонячного світла.