Томенко: БЮТ не голосуватиме за Плюща

Блок Юлії Тимошенко не голосуватиме за Івана Плюща на посаду голови Верховної Ради, заявив представник блоку Микола Томенко. Про це повідомляє “Сєгодня”

"Як можна голосувати, наприклад, за Івана Плюща як за голову Верховної Ради, якщо він пропонує коаліцію з Партією регіонів? Таким чином, це означатиме, що я голосую за Плюща як за голову Верховної Ради і за Януковича - як за прем`єр-міністра?", - сказав Томенко.

Він також вважає, що 23 листопада коаліція ще не буде створена і тому голосування за кандидатуру спікера не буде. Депутати лише складуть присягу, "але хоч би у наступний вівторок, 27 листопада ми повинні знати: є коаліція чи немає коаліції".