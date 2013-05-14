Експерт розповів про користь від об'єднання баз податкової та митниці

Про це йдеться у надісланому УНІАН коментарі керівника секретаріату Ради підприємців при Кабінеті міністрів Андрія Забловського.

«Наприклад, можуть скасувати довідки, які спочатку брали податківці, щоб потім їх передати митникам», - йдеться в коментарі.

Разом з тим, Забловський не виключив, що процес інтеграції інформаційних баз в короткостроковій перспективі може принести деякі незручності для підприємців з об'єктивних причин. «Проте очікуване зростання операційної діяльності новоствореного міністерства зможе бути корисним для державного бюджету, якщо ці дії будуть супроводжуватися адекватним зменшенням фіскального тиску на бізнес», - додав експерт.

Як повідомляв УНІАН, раніше директор економічного департаменту Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) Юлія Дроговоз відзначала, що створення єдиної інформаційної бази Міндоходов сприятиме спрощенню проходження митних процедур суб'єктами підприємництва.

У березні Президент України Віктор Янукович затвердив положення про Міністерство доходів і зборів України, встановивши, що у складі міністерства утворюються і діють підрозділи податкової міліції. Крім того, глава держави поклав на міністерство ряд функцій, у тому числі з адміністрування єдиного соціального внеску та контролю за своєчасністю проведення розрахунків в іноземній валюті. В основні завдання Міндоходов також входить забезпечення єдиної державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів, боротьба з порушеннями митного і податкового законодавства, здійснення в межах своїх повноважень контролю за наповненням бюджетів та цільових фондів.

На Міндоходов також покладено відповідальність за формування державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Крім того, Міндоходов контролюватиме сферу готівкових розрахунків за товари (послуги), а також наявність ліцензій на здійснення різних видів діяльності, що підлягають ліцензуванню або патентуванню.

Раніше міністр доходів і зборів Олександр Клименко заявляв, що в ході об'єднання відомств у міністерство буде використано кращий світовий досвід, зокрема, досвід Великобританії.