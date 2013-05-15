Янукович сьогодні прийде до Верховної Ради
09:59, 15 травня 2013Політика
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Президент України прибуде до парламенту.
Віктор Янукович з'явиться у ВР
Президент України Віктор Янукович сьогодні прибуде до парламенту.
Як повідомляє прес-служба Президента, Янукович візьме участь у церемонії складення присяги новопризначеними суддями Конституційного Суду України у стінах Верховної Ради України.
Як повідомляв УНІАН, вчора Президент призначив Олександра Тупицького суддею Конституційного Суду України.
22 лютого з’їзд суддів України призначив Олександра Литвинова суддею Конституційного Суду України.
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