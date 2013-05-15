Янукович сьогодні прийде до Верховної Ради

Президент України прибуде до парламенту.

Президент України Віктор Янукович сьогодні прибуде до парламенту. Як повідомляє прес-служба Президента, Янукович візьме участь у церемонії складення присяги новопризначеними суддями Конституційного Суду України у стінах Верховної Ради України. Як повідомляв УНІАН, вчора Президент призначив Олександра Тупицького суддею Конституційного Суду України. 22 лютого з’їзд суддів України призначив Олександра Литвинова суддею Конституційного Суду України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter