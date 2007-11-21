Конфлікт Кабміна і Президента довкола Володимира Терещенка поки що вичерпаний

Заступник міністра оборони України Володимир ТЕРЕЩЕНКО пішов у відставку.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міноборони, сьогодні під час наради з керівним складом Міноборони та Генерального штабу Збройних Сил України глава оборонного відомства Анатолій ГРИЦЕНКО в урочистій обстановці подякував В.ТЕРЕЩЕНКУ за ту велику роботу, яку він виконав під час перебування на посаді заступника міністра оборони України.

А.ГРИЦЕНКО на період до призначення свого нового заступника поклав виконання обов’язків В.ТЕРЕЩЕНКА на іншого заступника – Валерія ІВАЩЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ «Про зупинення дії розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2007 року № 762-р» про звільнення В.ТЕРЕЩЕНКА з посади заступника міністра оборони України.

Одночасно Президент звернувся до Конституційного Суду України для вирішення питання про конституційність зазначеного акта Кабінету Міністрів України.

Заступник глави Секретаріату Президента України Ігор ПУКШИН, коментуючи розпорядження Кабміну про звільнення В.ТЕРЕЩЕНКА, підкреслив, що «неприпустимим є те, що таке рішення стосовно одного з керівників Міноборони, на яке Законом «Про оборону України» покладено забезпечення проведення в життя державної політики у сфері оборони, прийнято без погодження з Президентом України – Верховним головнокомандувачем Збройних сил України”.

Кабінет Міністрів України розпорядженням №762-р від 26 вересня 2007 року звільнив В.ТЕРЕЩЕНКА за порушення присяги державного службовця.

Як повідомлялося, В.ТЕРЕЩЕНКО був призначений на посаду заступника міністра оборони Указом Президента України від 25 лютого 2005 року. В.ТЕРЕЩЕНКО, серед іншого, відповідав за виробництво та утилізацію боєприпасів.