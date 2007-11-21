Європейська партія - за зміну складу ЦВК

Європейська партія України заявляє про необхідність зміни складу Центральної виборчої комісії відповідно до політичної структури новообраного парламенту.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві партії.

Зокрема, в заяві наголошується, що Європейська партія України вважає нагородження екс-голови Центрвиборчкому Сергія КІВАЛОВА Почесною грамотою ЦВК суто політичним актом, який має отримати відповідну правову оцінку.

“Ми наголошуємо, що ЦВК, більшість якої складають представники Партії регіонів та представники збанкрутілої Соціалістичної партії України, не врахували під час ухвалення цього питання рішення Верховного Суду України від 3 грудня 2004 року. Саме цим рішенням судової інстанції було доведено факти порушення Центральною виборчою комісією чинного виборчого законодавства”, - йдеться в заяві.

“Відтак, Європейська партія України заявляє про необхідність зміни складу ЦВК відповідно до політичної структури новообраного парламенту”, - наголошується в документі.

Також Європейська партія заявляє, що залишає за собою право звернутися до Генеральної прокуратури України для вивчення обставин нагородження С.КІВАЛОВА Почесною грамотою ЦВК.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада С.КІВАЛОВ був нагороджений Почесною грамотою ЦВК "за вагомий особистий внесок у забезпечення реалізації конституційних виборчих прав громадян України та з нагоди 10-ї річниці утворення Центральної виборчої комісії".