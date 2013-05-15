Могильов обіцяє стежити за порядком у День пам'яті жертв депортації

Про це заявив Голова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов в рамках прес-конференції в інформаційному агентстві «УНІАН» 15 травня.

Анатолій Могильов підкреслив, що, незважаючи на спроби штучного розпалювання конфлікту з боку окремих політиків, влада гарантує, що жалобні заходи пройдуть на високому рівні, з дотриманням порядку і без ексцесів: «Традиційно поширюється інформація про нібито міжнаціональні конфлікти, які можуть призвести до дестабілізації ситуації в Криму. Я скажу прямо - це відверта брехня та інсинуації».

Анатолій Могильов додав, що окремі діячі ведуть масштабну кампанію з дискредитації центральної і кримської влади, вибравши головними цільовими групами міжнародні організації та посольства іноземних держав. Глава Ради міністрів переконаний, що штучне нагнітання конфлікту і такі методи недоречні в регіоні, де завдяки толерантності кримчан протягом багатьох років зберігається міжнаціональна злагода і стабільність: «У досягненні своїх політичних цілей ці діячі використовують річницю депортації. Моя позиція незмінна: День пам'яті жертв депортації - це день об'єднання, толерантності, поваги один до одного, день без політики».

Причини таких дій пояснюються різким зниженням політичного впливу окремих особистостей: що активніше влада вирішує проблеми репатріантів, в тому числі земельне питання, що вище рівень добробуту кримських татар - тим менше важелів впливу залишається у окремих діячів.

Більше того, такі дії є спробою приховати в інформаційному шумі сліди безпрецедентних розкрадань коштів Державного бюджету та міжнародних організацій, які виділялися на облаштування депортованих народів. «За роки незалежності на облаштування було виділено близько півтора мільярдів гривень. Частина цього потоку розчинилася, пішла в чиїсь кишені. Зараз ми наводимо порядок у цій сфері, і це викликає дикий опір з боку окремих політичних діячів. Це політиканство неприпустиме. Влада в змозі адекватно на це відповісти. Ніяких конфліктів у нас не буде », - заявив Анатолій Могильов.

Нагадаємо, Рада міністрів АРК прийняла розпорядження № 178-р від 18 березня 2013 «Про заходи, приурочені до Дня пам'яті жертв депортації з Криму», згідно з яким 17 і 18 травня в містах і районах автономії пройдуть жалобні заходи, в тому числі покладання квітів до меморіалів, мітинги, вечір-реквієм, акція «Запали свічку у своєму серці» і т.д.

У рамках підготовки до жалобних заходів в Раді міністрів провели три засідання оргкомітету під керівництвом Анатолія Могильова. Глава уряду автономії заявив, що влада надасть максимальне сприяння у проведенні заходів, організації підвезення кримчан на всекримський траурний мітинг. У ці дні профільні відомства переходять на посилений графік.