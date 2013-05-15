Кириченко: Гроші за вбивство Щербаня заплатила Тимошенко

Про це він сказав, відповідаючи на питання прокурорів. "Мені відомо від Лазаренка, що гроші заплатила Тимошенко", – сказав свідок.

Він також переповів, що на їхній зустрічі в "Націоналі" Тимошенко спершу відмовлялась платити Мільченку, сумніваючись, що це він убив Щербаня, а потім погодилася заплатити, повідомляє Українська правда.

"Зрештою вона сказала, що заплатить", – сказав Кириченко.

На запитання, чиї гроші перераховувались Мільченку, Кириченко відповів: "Здається, це гроші "Somali". Він також сказав, що за компанією стояла Тимошенко.

Водночас, захисник екс-прем'єра Сергій Власенко запитав, як вийшло, що перші гроші від "Somali Int" фірмі Кириченка "Орфін", прийшли лише через вісім днів після оплати Мільченку.

Кириченко вказав, що йому неважливо було, від якої компанії прийшли гроші.

"Це було як з одного карману в інший перекласти, у мене було 10 рахунків", – виправдався свідок.

На запитання, чи є в нього докази, що Лазаренко передавав гроші Мільченку готівкою, Кириченко обурився: "Як ви уявляєте, я що мав фотографувати, як Лазаренко пакує гроші? Ви хоч думайте, що питаєте?" – сказав він.

Відсутність цих свідчень він пояснив тим, що слідчі в нього про це не питали.