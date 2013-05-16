«Антифашисти» в Сімферополі спалили опудало Фаріон

Як передає кореспондент УНІАН, мітинг пройшов під копією прапора Перемоги площею 200 квадратних метрів, який пронесли в рамках міжнародного громадського проекту «Наша Велика Перемога» через 95 міст України, Росії, Білорусі, Казахстану і Молдови.

Акція почалася з пісні «Священна війна». Учасники мітингу тримали плакати, що засуджують фашизм, а також прапори України, Криму, Партії регіонів, КПУ, партій «Російська єдність» і «Союз».

Голова Верховної Ради Криму, перший заступник голови республіканської організації Партії регіонів Владимир Константинов, виступаючи на мітингу зазначив, що поширення неофашизму є реальною загрозою розколу країни і підтримав ініціативу своїх колег у парламенті країни про створення депутатського об'єднання «Міжнародний антифашистський фронт», яке покликане взаємодіяти з міжнародними парламентськими і політичними структурами в боротьбі з проявами неонацизму і ксенофобії, а також пропозицію прийняти закон про заборону радикальних організацій неонацистського спрямування.

Учасники акції спалили надувну ляльку, замість обличчя якої була поміщена фотографія депутата від ВО «Свобода» Ірини Фаріон. На «опудалі» висіла табличка «Пособниця фашистів» і прапор зі свастикою.

«Кримчани не допустять фашистського реваншу! В ім'я наших батьків і дідів, які героїчно билися з фашистами, тих, хто поліг на полях битв, і нині сущих, ми готові дати відсіч всім, хто зазіхає на наші законні права, на наше мирне майбутнє і майбутнє наших дітей», - йдеться в резолюції, прийнятій на мітингу.

Як повідомляв УНІАН, у січні п.р. у Верховній Раді України було створено міжфракційне депутатське об'єднання на підтримку канонічної православної церкви України, а також міжфракційне депутатське об'єднання “Міжнародний антифашистський фронт”. Керівником обох об'єднань обрано народного депутата Вадима Колесніченка (фракція Партії регіонів).