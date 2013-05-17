Мер Тернополя скликає депутатів, щоб розібратися з бійками на 9 травня

Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, розпорядження про скликання позачергової сесії Надал підписав сьогодні. Сесію призначено на 9 годину 20 травня.

У розпорядженні вказано, що сесія скликається на підставі клопотання голови депутатської фракції ВО «Свобода» в Тернопільській міській раді Ірини Бурди та численних звернень громадських організацій.

На тему: Свободівцям за сутички з міліцією 9 травня у Тернополі дали 5 діб

На засіданні депутати хочуть заслухати звіт начальника Тернопільського міського відділу управління МВС України в Тернопільській області Олександра Хілюка і прокурора Тернополя Віталія Сідорова про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на території міста Тернополя, а також щодо дій правоохоронних органів 9 травня у парку Слави.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня у Тернополі в парку Слави під час акції прихильників Комуністичної партії України «Парад переможців» виникла сутичка між правоохоронцями та народними депутатами від ВО “Свобода” і прихильниками «Свободи».

10 травня прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства під час святкування Дня Перемоги у Тернополі.

П’ятьом представникам ВО «Свобода», які брали участь у сутичці з міліціонерами 9 травня в парку Слави в Тернополі, суд уже присудив 5 діб адмінарешту.

Ще одного затриманого під час сутички засудили до 3 днів арешту, а двом прихильникам молодіжної організації "Сокіл" присуджено сплатити по 250 грн штрафу.