Кожара в Польщі зустрічається з колегами з Вишеградської четвірки

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики МЗС.

У міністерській зустрічі також візьмуть участь Високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Кетрін Ештон, єврокомісар з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле, глави МЗС Ірландії та Литви як головуючих у Раді Європейського Союзу держав у 2013 році.

У ході заходу буде обговорено результати реалізації Ініціативи «Східне партнерство», визначено подальший напрямок розвитку східної політики ЄС напередодні Вільнюського саміту «Східного партнерства» та представлено доповіді про стан реалізації передбачених європейським порядком денним внутрішніх реформ у країнах, які прагнуть набути членство в Євросоюзі.

Під час перебування у Польщі Кожара також проведе низку двосторонніх зустрічей, зазначили в МЗС.