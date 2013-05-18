На мітингу опозиції біля столичного главку міліціі відбувається сутичка

У Києві біля столичного главку міліції (вул.Володимирська,15) відбуваються сутички між представниками “Свободи” та невідомими особами в спортивних костюмах.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 30 невідомих осіб кримінальної зовнішності відділилися від антифашистського мітингу, залишивши партійну символіку Партії регіонів, піднялися вулицю Трьохсвятительською, пройшовши Михайлівською площею, повернули на Велику Житомирську та скоїли напад на представників “Свободи”, кинувши спочатку у свободівців пластикові та скляні пляшки, які вони принесли з собою у великій кількості.

У відповідь прихильники «Свободи» почали кидати пляшки у зворотному напрямку. Близько 3 хвилин сутичку намагалися припинити співробітники патрульно-постової служби, після чого на допомогу було викликано спецпідрозділ “Беркут”.

Наразі інцидент продовжує тривати. До його місця підтягуються спецпідрозділи “Беркуту”.