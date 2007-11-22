Ющенко закликав усіх членів НУ-НС підписати угоду з БЮТ (доповнена)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликав усіх членів майбутньої фракції «Наша Україна – Народна самооборона» підписати угоду з БЮТ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам член НУ-НС Роман ЗВАРИЧ, коментуючи підсумки зустрічі з Президентом.

Він наголосив, що на зустрічі були присутні й ті, хто досі ще не підписав угоду, а саме - Василь ПЕТЬОВКА, Ігор КРІЛЬ та Іван ПЛЮЩ. «Під кінець нашої дуже тривалої зустрічі це питання відверто обговорювалось. Я не буду говорити про всі нюанси цієї розмови, але Президент дуже чітко висловив прохання, я би навіть сказав, неухильне прохання, щоб усі підписали коаліційну угоду», - підкреслив Р.ЗВАРИЧ.

При цьому він висловив переконання, що усі 100% членів фракції підпишуть цю угоду.