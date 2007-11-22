Угоду про демкоаліцію підпишуть завтра

Угода про створення демократичної коаліції буде підписана завтра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив лідер блоку НУ-НС Юрій ЛУЦЕНКО в інтерв’ю журналістам.

Він наголосив, що завтра є всі підстави підписати відповідну угоду.

У свою чергу один з лідерів НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО підкреслив, що сьогоднішні рішення блоку свідчать, що серед них «немає тих, як сьогодні це стало остаточно зрозуміло, хто готовий ревізувати волевиявлення людей, які проголосували за блок НУ-НС, тому що ми сказали, що створимо демократичну коаліцію і ми будемо віддані ідеям демократії».

Ю.ЛУЦЕНКО також повідомив, що голосування щодо обрання В.КИРИЛЕНКА на посаду голови Верховної Ради відбудеться також завтра.

Сьогодні у рейтинговому голосуванні за нього проголосувало 67 з 72 членів блоку - народних депутатів.