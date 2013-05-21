У Попова вирішили створити ще й раду для захисту київських каштанів

У Київській міській держадміністрації підготовлено проект розпорядження про створення ради експертів, яка займатиметься питаннями догляду, збереження та збільшення кількості каштанів у столиці як символу Києва.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КМДА з посиланням на радника голови міськдержадміністрації Олександра Мазурчака.

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В КМДА нагадали, що впродовж квітня на Хрещатику було висаджено 285 каштанів, придбання 115-ти профінансувала компанія UDP, інші закуплено за рахунок міського бюджету.