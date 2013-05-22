Відкриття нового світломузичного фонтану на Печерську

Запрошуємо Вас на відкриття світломузичного фонтану та презентацію I черги житлового комплексу «Бульвар Фонтанів», які відбудуться 30 травня 2013 р. в 19.30, за адресою: м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 6/1.

У рамках заходу Вас очікує: - Відкриття першого світломузичного фонтану комплексу. - Презентація I черги ЖК «Бульвар Фонтанів». - Світлове і лазерне шоу. - Концертна шоу-програма. - Відвідування шоу-руму. - Приємні сюрпризи і подарунки. - Спілкування з представниками компанії-забудовника і девелопера, архітекторами і творцями фонтанного комплексу, чиновниками міської та державної виконавчої влади, мешканцями комплексу.

Час проведення: 19:30-22:00

м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 6/1 Акредитація до 18:00 29.05.2013 р.

Дмитро Новіков, (044) 528-91-91 (066) 347-05-88

nda@bfontanov.com