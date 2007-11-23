Плющ узяв самовідвід

Під час зустрічі президента Віктора Ющенка з депутатами від "Нашої України" відбулася суперечка навколо кандидатури спікера після чого Іван Плющ узяв відвід для своєї кандидатури.

Про це розповів в ефірі 5 каналу представник блоку Володимир Стретович.

"Першим про кандидатуру Кириленка заговорив президент. Він пропонував для фракції найкращу позицію для Кириленка довести до фінішу почату роботу по створенню єдиної партії. Якщо ви знаєте іншу позицію для Слави, давайте порекомендуйте, сказав президент", - розповів Стретович.

"А на спікера було б доречно розглянути кандидатури Юрія Єханурова, Юрія Костенка, Арсенія Яценюка, послідовність збережена", - переказав депутат інші пропозиції Ющенка.

За його словами, після цього почалася дискусія. Найактивнішим у ній був Юрій Луценко.

"Далі слово взяв Омельченко і сказав: "Я поставив уже свій підпис за те, щоб Кириленко був спікером. І як апаратник із стажем, який поставив півтора мільйони підписів і за це мене не посадили в тюрму, я й цей раз не відкликатиму свій підпис. Потім вийшов Луценко, потім Тарасюк, які сказали, що рішення прийняте політрадою", - розповів депутат.

"На що президент кинув репліку: "Ви якщо прийняли рішення, то хоча б запитали президента. Так у спорі і закінчували дискусію, коли вийшов Плющ і сказав, що йому не треба ніяких посад", - відзначив Стретович.

Після цього відбулося голосування за Кириленка.

Водночас, за словами Стретовича, на посаду голови фракції президент запропонував кандидатури Юрія Єханурова, Юрія Костенка, Михайла Полянчича, Миколи Оніщука.

Українська правда