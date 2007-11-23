Сьогодні уряд Януковича складе повноваження

Сьогодні відкривається перша сесія Верховної Ради України VI скликання.

Передбачається, що обрані на позачергових парламентських виборах 30 вересня народні депутати України складуть присягу та проведуть перше пленарне засідання.

В урочистому засіданні ВР запланована участь прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА та членів Кабінету міністрів, голів обласних державних адміністрацій, керівників силових відомств, державних органів влади, судової гілки влади, голови Центральної виборчої комісії Володимира ШАПОВАЛА.

Крім того, серед запрошених гостей колишні Президента України Леонід КРАВЧУК та Леонід КУЧМА, та голови ВР попередніх скликань.

Також на першому засіданні Верховної Ради VI скликання свої повноваження складе уряд, однак він продовжуватиме працювати до початку роботи нового уряду.

До ВР VI скликання за результатами позачергових виборів пройшли представники п’яти політичних сил. Зокрема, Партія регіонів має 175 депутатських мандатів, Блок Юлії Тимошенко – 156, блок “Наша Україна – Народна самооборона” – 72, Комуністична партія України – 27, Блок Литвина – 20.