Народні депутати склали присягу

У Верховній Раді України розпочалась урочиста церемонія складення присяги народними депутатами VI скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, в урочистому засіданні беруть участь прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ та члени уряду, голови обласних державних адміністрацій, керівники силових відомств, державних органів влади, судової гілки влади.

Крім того, серед запрошених гостей колишні Президенти України Леонід КРАВЧУК та Леонід КУЧМА, а також голови ВР попередніх скликань.

Як відомо, відповідно до статті 79 Конституції України, повноваження народних депутатів починаються з моменту складення присяги. З цього ж моменту припиняються повноваження Верховної Ради України попереднього скликання.

Голова Верховної Ради України V скликання Олександр МОРОЗ поінформував про присутніх осіб, запрошених на церемонію, і запросив на трибуну найстаршого народного депутата, представника Комуністичної партії Івана ГЕРАСИМОВА для оголошення присяги народного депутата.

Після цього пролунав духовний гімн України «Молитва за Україну» у виконанні Національного академічного народного хору ім. Григорія Верьовки. О.МОРОЗ запросив депутатів скріпити своїми підписами текст присяги.

О 12.00 розпочнеться перше пленарне засідання першої сесії Верховної Ради VI скликання.

До ВР VI скликання за результатами позачергових виборів пройшли представники п’яти політичних сил. Зокрема, Партія регіонів має 175 депутатських мандатів, Блок Юлії Тимошенко – 156, блок “Наша Україна – Народна самооборона” – 72, Комуністична партія України – 27, Блок Литвина – 20.