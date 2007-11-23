Нардепи дві години ставитимуть автографи

Урочисте засідання першої сесії Верховної Ради України шостого скликання закрито.

Як передає кореспондент УНІАН, народні депутати протягом двох годин підписуватимуться під присягою.

Голова Верховної Ради України п’ятого скликання Олександр МОРОЗ привітав новообраних депутатів і надав слово представнику КПУ Івану ГЕРАСИМОВУ як найстаршому депутату зачитати з трибуни парламенту присягу народного депутата. Після цього О.МОРОЗ закрив урочисте засідання ВР.

Він повідомив, що підписання присяги триватиме дві години, а о 12.00 розпочнеться перше засідання ВР шостого скликання.

У сесійній залі були присутні представники усіх політичних сил, які пройшли до парламенту.

Представники БЮТ були одянені у білі светри з символікою блоку. Представник БЮТ Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО був в офіцерській формі.

В урочистому засіданні парламенту брали участь колишні президенти України Леонід КРАВЧУК і Леонід КУЧМА, представники духовенства, дипломатичних місій та керівництво регіонів України.