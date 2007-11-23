Янукович оптимістично дивиться на своє майбутнє

Лідер Партії регіонів, глава українського уряду Віктор ЯНУКОВИЧ розраховує на участь Партії регіонів у коаліції і збереження свого прем`єрства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні журналістам у Верховній Раді.

«У мене є бажання працювати на стабільність в країні, і там, де потрібно буде, там я і працюватиму. Все залежатиме від того, яким буде формат коаліції», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він підкреслив, що у разі участі Партії регіонів у формуванні коаліції має намір працювати в уряді.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи вірить він у формування широкої коаліції, В.ЯНУКОВИЧ сказав: «Вірю».