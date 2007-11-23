КПУ визначилася, де буде у парламенті

Комуніст Леонід Грач упевнений, що його фракція не увійде до жодної коаліції.

Про це він сказав в інтерв`ю парламентському телеканалу в кулуарах Верховної Ради.

"Ми не підемо в жодну коаліцію, оскільки політичні сили, які її створюють, відмовились від передвиборчих обіцянок. Зокрема, і Партія регіонів. Про інші сили і говорити нічого", - сказав Грач.

"Будемо стояти особняком, як і властиво комуністам", - додав депутат.

Він також відзначив, що нові вибори не змінили розклад у Верховній Раді, а лише витратили бюджетні кошти.

Українська правда