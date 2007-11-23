КПУ визначилася, де буде у парламенті
10:34, 23 листопада 2007Політика
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Комуністи бурчать про старий розклад
Комуніст Леонід Грач упевнений, що його фракція не увійде до жодної коаліції.
Про це він сказав в інтерв`ю парламентському телеканалу в кулуарах Верховної Ради.
"Ми не підемо в жодну коаліцію, оскільки політичні сили, які її створюють, відмовились від передвиборчих обіцянок. Зокрема, і Партія регіонів. Про інші сили і говорити нічого", - сказав Грач.
"Будемо стояти особняком, як і властиво комуністам", - додав депутат.
Він також відзначив, що нові вибори не змінили розклад у Верховній Раді, а лише витратили бюджетні кошти.
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