Тимошенко пообіцяла Кириленкові стовідсоткову підтримку

Фракція Блоку Юлії Тимошенко у повному складі підтримає кандидатуру голови політради блоку “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеслава КИРИЛЕНКА на посаду голови Верховної Ради VI скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

«Ми підтримаємо цю кандидатуру повним складом», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона пояснила це тим, що кандидатура В.КИРИЛЕНКА є однією з найкращих, і робота парламенту під його керівництвом здобуде нову якість.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО висловила сподівання, що сьогодні вдасться зібрати всі підписи народних депутатів від БЮТ та НУ-НС під коаліційною угодою. При цьому, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, фракція її політичної сили вже зібрала ці підписи.