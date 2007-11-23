Плющ таки не підписав угоду з БЮТ

Народний депутат від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Іван ПЛЮЩ не підпише коаліційну угоду з БЮТ, якщо до неї не будуть внесені зміни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

За словами І.ПЛЮЩА, після вступу в фракцію він прочитає угоду і тоді прийме рішення про її підписання.

Як сказав І.ПЛЮЩ, він ще не читав коаліційної угоди, а на репліку журналістів «але ж усі вже прочитали і підписали», він відповів: «Якщо усі будуть йти у рів, то що, мені за ними йти?».

На запитання, чи може він не підписати коаліційну угоду з БЮТ, І.ПЛЮЩ сказав: «Я не знаю, що я ще можу».

За словами І.ПЛЮЩА, на його рішення може вплинути тільки зміст угоди. Як сказав депутат, в ній є «дві речі, на які я ніколи не погоджуся», - перехід з січня 2008 року на контрактну армію та повернення втрачених заощаджень впродовж двох років. І.ПЛЮЩ підкреслив, що тільки ці дві речі можуть призвести до досить серйозних наслідків в грошовій системі України.

Що стосується можливості обійняти посаду голови ВР, то І.ПЛЮЩ зазначив, що коли вчора його кандидатуру під час зустрічі представників НУ-НС та Президента запропонували на цю посаду, то він сказав: «Я вас не прошу про цю посаду, але і не заперечую». Він наголосив, що це «важка праця».

Водночас І.ПЛЮЩ зазначив, що головою ВР буде В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

На запитання журналістів: «А якщо цього не станеться?», він відповів: «Якщо не станеться, тоді й поговоримо».

В той же час І.ПЛЮЩ додав, що не думає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО може змінити свою позиції і запропонувати іншу кандидатуру замість В.КИРИЛЕНКА.