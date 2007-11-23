Литвин робить великі очі

Володимир ЛИТВИН прийме рішення про участь блоку його імені в коаліції демократичних сил після ознайомлення з текстом коаліційної угоди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Володимир ЛИТВИН сьогодні журналістам у Верховній Раді.

«Сьогодні тільки сказали. Я її (коаліційну угоду – УНІАН) ще не читав. Це для мене новина», - сказав В.ЛИТВИН.

Разом з тим, він відмовився повідомляти журналістам про попереднє рішення. «Я віддаю перевагу спілкуванню безпосередньо з людьми, хоча поважаю можливість висловлювати позицію через ЗМІ», - зазначив лідер Блоку Литвина.

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада після зустрічі депутатів від НУ-НС з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ лідер цього блоку Юрій ЛУЦЕНКО сказав, що запрошує Блок Литвина до участі у формуванні демократичної коаліції.

Він висловив думку, що стратегічне бачення Блоком Литвина розвитку України співпадає з баченням НУ-НС.