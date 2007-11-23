НУ-НС вибрав голову фракції
12:04, 23 листопада 2007Політика
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...і чотирьох заступників
Керівником фракції «Наша Україна – Народна самооборона» обрано В’ячеслава КИРИЛЕНКА.
Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив член блоку НУ-НС В’ячеслав КОВАЛЬ.
За його словами, заступниками В.КИРИЛЕНКА обрано Бориса ТАРАСЮКА, Тараса СТЕЦЬКІВА, Романа ЗВАРИЧА і Руслана КНЯЗЕВИЧА.
Як повідомив В.КОВАЛЬ, до фракції увійшли усі 72 депутати, обрані за списком НУ-НС, і зараз про це рішення буде оголошено з парламентської трибуни.
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