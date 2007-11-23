У крісло Мороза сіла Богатирьова

Відкрилась перша сесія Верховної Ради України шостого скликання

Як передає кореспондент УНІАН, голова Підготовчої групи Раїса БОГАТИРЬОВА повідомила про те, що припинено повноваження парламенту п’ятого скликання.

На початку засідання ВР пролунав Державний гімн України.

В урядовій ложі присутні члени Кабінету міністрів на чолі з прем’єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Також на засіданні парламенту присутні представники духовенства і дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні.