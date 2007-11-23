Янукович склав повноваження

12:16, 23 листопада 2007
Політика
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Прем`єр оголосив про це у ВР

Віктор Янукович сідає в автомобіль після зустрічі у Секретаріаті Президента. Київ, 8 жовтня Кабінет міністрів України склав свої повноваження перед Верховною Радою України VI скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на першому засіданні ВР VI скликання оголосив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Згідно зі статтею 115 Конституції України, Кабінет міністрів, який склав повноваження перед новообраним парламентом, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого уряду.

 

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