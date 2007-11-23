Янукович склав повноваження
12:16, 23 листопада 2007Політика
1737
Прем`єр оголосив про це у ВР
Кабінет міністрів України склав свої повноваження перед Верховною Радою України VI скликання.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на першому засіданні ВР VI скликання оголосив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ.
Згідно зі статтею 115 Конституції України, Кабінет міністрів, який склав повноваження перед новообраним парламентом, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого уряду.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter