Янукович склав повноваження

Кабінет міністрів України склав свої повноваження перед Верховною Радою України VI скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на першому засіданні ВР VI скликання оголосив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Згідно зі статтею 115 Конституції України, Кабінет міністрів, який склав повноваження перед новообраним парламентом, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого уряду.